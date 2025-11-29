大分市の佐藤耕三副市長（右）に見舞金を手渡す新潟県糸魚川市の井川賢一副市長＝29日午前、大分市役所2016年12月に大火災に見舞われた新潟県糸魚川市の井川賢一副市長が29日、大分市役所を訪れ、同市佐賀関の大火災への見舞金30万円を佐藤耕三副市長に手渡した。井川氏は報道陣に「ひとごとではない。糸魚川の経験を参考に、市民の平穏を取り戻してほしい」と語った。佐藤氏は火災への対応について「糸魚川を参考にした」と話