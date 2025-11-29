イズニク湖畔の大聖堂近くで様々な宗派の指導者たちに向けて言葉を発する教皇レオ14世/Ozan Kose/AFP/Getty Imagesトルコ・イズニク（CNN）ローマ教皇レオ14世は28日、宗教を利用して「戦争」や「暴力」、または「狂信」を正当化する行為を非難した。カトリック信者に対しては信仰を結集し、「民族、国籍、宗教、あるいは個人の見解に関わらず」他者と団結するよう強く促した。トルコを訪問中のレオ14世は信者に対し、異なるコミュ