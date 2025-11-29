◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合六大学オールスター東西対抗（２９日・神宮）この日の記念試合は選手の出身校によって東西にチームを分ける編成。チームＥａｓｔがエメラルドグリーン、チームＷｅｓｔがゴールドのユニホームでプレーした。応援も６校の応援歌が入り乱れ、他校のヒッティングマーチで打席に入る場面も。めったに見られない光景に８０００人の観衆も楽しんでいた。法大・松下歩叶（４年＝桐蔭学園