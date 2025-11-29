◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合六大学オールスター東西対抗（２９日・神宮）野球人生最後のピッチングを笑顔で締めくくった。４回２死。チームＷｅｓｔ・林純を二ゴロに打ち取ると、チームＥａｓｔの東大・渡辺向輝（４年＝海城）はグラブをポンとたたいて笑みを浮かべた。「すごく楽しかったなと思います。いい思い出になりましたし、いい結果を残せたのでよかった。やりきりました」と振り返った。元ロッテの