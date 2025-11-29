29日、JR博多駅でスーパーマリオのキャラクターがラッピングされた特急列車の出発式が行われました。博多駅でお披露目されたのは、「スーパーマリオトレイン」です。出発式には、マリオとルイージも登場。車体には、おなじみのキャラクターがラッピングされています。「スーパーマリオトレイン」は、今月29日から来年6月まで、博多から大分、博多から武雄温泉、博多から肥