男子400メートル個人メドレー決勝平泳ぎで力泳する西川我咲＝東京アクアティクスセンター競泳のジャパン・オープン第2日は29日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子400メートル個人メドレーは19歳の西川我咲（東洋大）が4分7秒67の好記録で優勝した。世界選手権銀メダルの松下知之（東洋大）は5位。50メートル平泳ぎの男子は16歳の大橋信（枚方SS）が27秒01の高校新記録で1位、女子は34歳の鈴木聡美（ミキハウス）が3