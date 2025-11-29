ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は5日目を終えた。関浩哉（31＝群馬）が自らの手で2年連続のグランプリ切符をつかんだ。準優10R、3コースでのコンマ03の強烈スタートからウネリに負けず捲り一撃。優出一番乗りを果たした。「うまくハマってくれて良かった。握って回った感じも凄く良かった」。初の年間全SG出場で今年初の6強入り。「自分の中では（直前のG1）徳山の優勝が大きい」。最高の勢いは継続中だ