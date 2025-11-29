中国・上海で開かれていたイベントでパフォーマンスをしていた日本人の歌手が強制的に退場させられる出来事がありました。パフォーマンスを披露するのは、人気アニメ「ワンピース」の主題歌で知られる歌手の大槻マキさん。しかし…。突然、会場が暗くなり、音楽も止まります。驚く表情を見せる大槻さん。戸惑う大槻さんに2人のスタッフが駆け寄り、何かを告げています。スタッフに促され、退場しました。イベントは上海できのう行