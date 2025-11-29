「衝撃の国宝BODY」と話題沸騰のグラビアアイドルでタレントの榎原依那さんの2nd写真集のタイトルが「I am Ina」(撮影：Takeo Dec.／講談社／2025年12⽉3⽇発売／3300円(税込)／128 ページ）に決定。併せて表紙が公開されました。「令和最強のミューズ」と呼ばれる彼女の魅力を余すところなく捉えた、ファン必見の一冊に予約が殺到しています。【写真】ダイナマイトボディ＆つるん陶器肌の榎原依那さん同作は、ファン