私はミユキ。夫のシンジと娘アカネ（中3）と暮らしています。近所に義両親や、夫の姉ホノカさん夫婦、その息子タイチ君（高3）がいます。ある日、家にやってきたタイチ君はアカネが頑張ってきたジグソーパズルを勝手にほぼ完成させてしまいました。しかし義家族たちはそんなことで怒るアカネが悪いという態度。今後もアカネにガマンを強いるのなら、そんな関係はいらないです。娘の味方ができない父親もいらないです。私がそう夫に