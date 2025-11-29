去年、群馬県伊勢崎市の国道１７号・上武道路で当時２歳の子どもを含む家族３人が死亡した事故で、遺族が２９日に千葉県で講演し、突然命を奪われた事故の悲しみや無念さを語りました。 この事故は去年５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路でトラックが中央分離帯を乗り越え対向車線の乗用車２台と衝突し、乗用車に乗っていた塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの３人が亡くなったものです。事故を起こしたトラック