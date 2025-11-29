＜カシオワールドオープン3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞現在賞金ランキング3位の?川泰果が今季2勝目に向けて前進した。17位で迎えたこの日、ボギーなしの8バーディを奪い「64」をマーク。首位に2打差のトータル14アンダー・3位タイで最終日に進んだ。【写真】無念の棄権別れのあいさつをする松坂大輔「チャンスホールでしっかり取れた」と振り返る前半は、1番で3メートルを沈めてバ