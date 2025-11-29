ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は5日目を終えた。馬場貴也（41＝滋賀）は笑顔なき優出となった。「自分の心の弱さが出た。（スタートが）速く感じて少し様子を見た」。準優11R、スリット後に井口に締められかけたが、持ちこたえて先マイ。山口に捲り差しを許したが「（差されたのが）1艇だけで良かったですね」。2着に悔しさをのぞかせた。「ターン中の押し感などを求めて調整する」。当地SG連覇とグランプ