ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は5日目を終えた。佐藤翼（37＝埼玉）は準優10R、2コースから混戦をしのいで2着で優出。ホッとした表情を見せた。「正直うれしいです。手応えもあって、チャンスも感じていた。行けるか、行けないか、準優の走りによって今後が変わってくる。2着でも良かった」。昨年の下関からチャレンジカップは連続優出となった。「ペラに反応はある」と話しており、思い切った調整も考え