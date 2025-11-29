普通に考えて上だよな…オシャレだし…▶▶最初から読む▶▶今夜コインランドリーで逢いましょう1激務に追われるファミレス社員・成田は、夕食中に流れてきた動画をぼんやりと眺めていた。画面に映っていたのは、カリスマ歌姫・夜崎ササ。その後、洗濯機の故障で訪れたコインランドリーで、先客の女性にふと違和感を覚える。どこかで見たことがあるその顔は、なんと先ほど動画で見ていたササ本人だった――。