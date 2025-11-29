大規模火災が起きた香港の高層住宅群の外壁に残る防護ネット＝29日（共同）【香港共同】多数の犠牲者を出した香港の高層住宅群火災。労働当局は発生前から建物の補修業者に防火対策の不備を警告し、住民らも作業員によるたばこの不始末の危険性を指摘していた。安全意識の改善が見られないまま最悪な結果となり、被災者は「前兆が見過ごされた人災だ」と憤る。香港政府当局は28日、火災に関する初期の調査結果を公表。補修工事