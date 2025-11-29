北海道函館市の赤レンガ倉庫前で点灯された巨大クリスマスツリー＝29日夜北海道函館市の赤レンガ倉庫前で29日夜、高さ約20メートルのクリスマスツリーの点灯が始まった。ツリーは函館港内の台船に設置。冷たく澄んだ空気の中、約15万個の発光ダイオード（LED）が赤や緑に色を変えて光り輝くと、見物していた人から歓声が上がった。点灯は12月25日までの毎日夕〜夜で、花火も打ち上げられる。付近には8店舗12種類のスープバーが