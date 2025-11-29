メ～テレ（名古屋テレビ） 11月24日に名古屋市港区のリサイクル会社の工場で発生した火災は、127時間の消火活動を経て29日朝に鎮火しました。 24日、港区昭和町にあるリサイクル会社「アビヅ」の工場で火災が発生し、鉄くずやプラスチック、段ボールなど、合わせて約300トンが焼けました。 消防によりますと、廃材に含まれるアルミニウムが爆発する恐れがあったため、一部で水を使った消火活動ができず、発生