メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅前の再開発に伴い来年3月末で営業を終了する名鉄バスセンターの59年間の歴史を振り返るイベントが開かれました。 29日に開かれたのは、名鉄バスセンターの59年間の歴史を振り返るイベントで、開業当時の写真の展示やバスの乗車体験、限定グッズの販売などが行われました。 名鉄バスセンターは来年3月末で営業を終了し、来年4月以降は、ミヤコ地下街やその周辺道