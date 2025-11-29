メ～テレ（名古屋テレビ） 「年末の交通安全県民運動」を前に、気象予報士の山田修作さんが一日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。 岐阜県で12月11日から始まる「年末の交通安全県民運動」に先立ち、各務原警察署の一日警察署長に気象予報士の山田修作さんが任命されました。 山田予報士は警察官や地域の交通安全協会など計60人が参加した出発式で激励をしました。 「年末年始はきょうの空のように晴れ晴