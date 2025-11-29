秋田朝日放送 様々な機関が連携し自殺予防対策について考える大会が秋田市で開かれました。 「秋田ふきのとう県民運動大会」は、自殺予防の活動を行う民間団体や行政、大学などが連携し、県民が安心して生活できる地域づくりを目指して開催されていて、今回が１６回目です。厚生労働省の人口動態統計によりますと、去年の県内の自殺者数は１７８人で前の年より２人増えましたが、全国ワーストを脱しました。大会では