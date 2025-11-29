◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節清水ユース３―０藤枝東（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）清水エスパルスユースが藤枝東を３―０で下し、１３勝４分けの無敗で２年連続優勝を飾った。清水ユースはシュート数１８対１と藤枝東を圧倒。後半２３分に右サイドバックの岩永京剛が先制点を奪うと、同２５分にＭＦ土居佑至が追加点。終了間際には途中出場のＦＷ沢田卓磨が決めた。沢登正朗監督は「無敗