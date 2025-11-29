◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合六大学オールスター東西対抗（２９日・神宮）気分はスワローズの一員だった。チームＥａｓｔの「３番・三塁」で先発した法大・松下歩叶（４年＝桐蔭学園）は早大・小宮山悟監督から声をかけられた。「ユニホームがちょっとヤクルトっぽいな」。この日は記念試合のために用意されたエメラルドグリーンのユニホームでプレー。ヤクルトも同色系の限定ユニホームを着用するが、新天地の