29日未明、佐賀市で乗用車が2人をはねる事故があり、男性1人が死亡しました。29日午前0時45分ごろ、佐賀市愛敬町で乗用車が、歩いていた男性をはねました。運転していた男性(34)が、車を降りてはねた男性の救護をしていたところ、別の男性(35)が運転する乗用車が2人をはねました。この事故で、歩いていた石井敏朗さん(57)が死亡し、救護をしていた男性(34)は重傷です。警察が事故の原因を調べています。