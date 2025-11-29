ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は5日目を終えた。準優12R、茅原悠紀（38＝岡山）は2コースから握って出たもののイン池田に抵抗され2着。「浩二さんをつぶしたかったので悔しいです」と無念さを口にする一方で1周1Mは「思ったより戻ってきた」と即座に立て直して深谷に競り勝ち、2着は守った。ファイナルは6号艇。優出インタビューで初めて知ったようで、作戦については「一晩、考えます」と語るにとどめた