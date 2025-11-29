Photo: oh!ga 最近登山をはじめまして。澄んだ空気と適度な運動。登りきるという達成感などが気持ちよくて月一くらいで登っています。10年ほど前になんにも知らずに買って靴箱にしまっていた登山靴を引っ張り出して使っていたのですが、さすがに壊れてしまったのでこれを機に自分の足にあう登山靴を探していたんですが、幅広、甲高な自分にピッタリの一足がありました。日本人の足に合う登山