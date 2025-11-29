【ワシントン共同】トランプ米大統領が27日「第三世界」の国々からの移民受け入れを「恒久的に停止する」と交流サイト（SNS）に投稿したことについて、国土安全保障省はロイター通信に、6月に入国禁止・制限の対象とした19カ国が該当すると説明した。イランやミャンマーなどを指すとみられる。トランプ氏はワシントンでアフガニスタン国籍の男が州兵2人を銃撃した事件を受けて「停止」を表明した。国土安保省の市民権移民局長