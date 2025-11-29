【ニューヨーク＝木瀬武】米国は２８日、感謝祭翌日の「ブラックフライデー（黒字の金曜日）」を迎え、年末商戦が本格的に始まった。今年は株高などを背景に高所得者層を中心とした消費が堅調で、全米小売業協会は１１〜１２月の小売り売上高が初めて１兆ドル（約１５６兆円）を超えると予測する。一方で中間層などは物価高騰の影響で節約志向が強まり、今後の消費動向に不透明感が出ている。ニューヨーク中心部のマンハッタン