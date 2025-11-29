エアバス社の航空機のシステム不具合で全日空は、11月29日国内線95便の欠航を発表し高知発着便を含む空の便に混乱が生じています。欧州航空安全庁は、28日エアバスA320などの航空機について急きょソフトウェアのアップデート作業が必要と通報しました。このため全日空は、所有する34機の整備作業のため、きょうの始発便から羽田と高知、高松、松山、徳島を結ぶ便など、国内線95便の欠航を決め、約1万3200人に影響すると発表