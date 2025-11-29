11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。乃木坂46は「Same numbers」を披露。賀喜遥香、一ノ瀬美空、川粼桜が出演前にコメントを寄せてくれた。Q：楽曲「Same numbers」に込められたメッセージをお教えください。賀喜：同じ数字（＝「Same numbers」）という曲名ですが、日常の中で不意に同じ時間に時計を見ちゃうこと