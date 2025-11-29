元放送作家の鈴木おさむ氏が２９日、カンテレ（関西テレビ）「ドっとコネクト」に生出演。同局の谷元星奈アナウンサー（３０）が２１日に結婚し、２２日に結婚を公表した話題で、顔を真っ赤にする場面があった。谷元アナは同番組のレギュラー。書道八段の美しい文字で書かれた結婚報告文の話題となり、鈴木氏は「辛辣（しんらつ）、ってすごいね！」と『“真摯”に向き合い…』の文面にツッコミ。ＭＣの石井亮次アナウンサーは