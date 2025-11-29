“昭和100年”だった2025年もあとひと月あまり。「イット！」では数々の昭和の名残を伝えてきましたが、今回は今も昭和暮らしにこだわる人物を紹介します。埼玉・東松山市にあるレトロな雰囲気を残す昭和ハウス。この家では、昭和愛好家・平山雄さん（57）が暮らしています。玄関には、昭和30年代から40年代半ばにかけ流行した人形や、黒電話など懐かしい品々が並びます。昭和世代にはおなじみの“玉のれん”をくぐると洋間があり