大分県日出町の日豊本線で２８日夜、特急ソニックが線路上を走っていた車に追突する事故がありました。 JRと警察によりますと、２８日午後6時30分ごろ、日出町のJR日豊本線の暘谷駅近くで、博多駅に向かっていた特急ソニックが線路上を走行していた軽乗用車に追突しました。 車は近くの踏切から侵入したとみられ、運転していた町内に住む78歳の男性が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 特急ソニックの乗