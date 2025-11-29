（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）が、再来年下半期に営業運転を開始する予定の日本製新型車両の受け入れ準備を進めている。史哲（してつ）董事長（会長）は28日、報道資料を通じて、延べ100人を超える職員が日本で訓練を受けた他、南部・高雄にある車両基地の拡張などを行っていると明らかにした。高鉄によると、日本で製造が進む新型車両「N700ST」の第1編成は来年8月に台湾へ搬入し、試験で安全性を確認した後、営業運転に投