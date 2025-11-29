日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」で東京五輪王者のカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦。３−０の快勝を飾った。 43分にボックス内にいたMF谷川萌々子の左足ダイレクトシュートで先制したなでしこジャパンは、後半に入って49分に相手GKからボールを奪ったFW田中美南のゴールで加点。68分にも、谷川の折り返しをMF藤野あおばが押し込んで３点目を挙げ、強豪を圧倒した。この結果