山形市の屋外スケート場がきょうオープンし、大勢の人たちが初滑りを楽しみました。 【写真を見る】山形市の屋外スケート場オープン初滑り楽しむ 山形市総合スポーツセンターの屋外スケート場はきょう、オープンを迎えました。 リンクでは今シーズンの安全祈願が行われた後、地元高校生らのデモンストレーションが行われ、オープンを祝いました。 山形中