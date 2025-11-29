中国の造船業について、中国メディアは「受注が非常に多く、生産スケジュールはすでに2028年末まで埋まり、一部は29年にまで達している」と伝えた。この中では「単に注文量が多いからではなく、技術力、グリーン化、産業チェーンの総合力で勝っているからだ」とも強調した。中国通信社（CNS）が紹介した中国船舶工業行業協会のデータによると、25年6月末時点で、「第14次五か年計画（十四五）」期間の世界の新造船注文の64．2％を