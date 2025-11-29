高校野球の投手のレベルアップを目的に、中山町できょうからスポーツ科学を取り入れた強化事業が始まりました。 【写真を見る】山形県高野連スポーツ科学利用し投手力強化へ 投手が投げた後、端末に表示されるのは、球速や球の回転数などのデータです。 これはプロの世界でも活用されている測定器「ラプソード」の数値で投げる球の特徴を知ることで、長所を伸ばしたり、課題解決につながる事が期待さ