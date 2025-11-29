ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は5日目を終えた。準優12R、2コース茅原が奇襲の全速で攻めたがイン池田浩二（47＝愛知）は慌てることなく対応。ガッチリ受け止めて逃げた。「一瞬、ヤバいと思ったけど思いのほか、うまく回れた」と振り返った。今年は6月に苦手水面だった戸田でグランドチャンピオンを制覇し、実績ひと息の福岡でこの快進撃。完璧な航跡を刻んでいる。「ウネリが出た時に捨て身でこられ