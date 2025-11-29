メジャー8年目、ドジャースで球団史上初の2年連続世界一を達成した大谷翔平投手。今季はレギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の好成績。投打二刀流にも復帰し、3年連続4度目の年間MVPに輝いた。公式の打撃データでも、数多くの部門でメジャー最高峰の数字を誇っている。ここでは、近年公開された打撃指標「ブラスト率」に注目。大谷のスイングを掘り下げてみた