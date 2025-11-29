【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aqua TimezとReoNaが、12月2日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでツーマンライブ『Aqua Timez ＆ ReoNa Special Live 2025「合流地点」』を開催。 このたび公演に先駆けてAqua TimezとReoNaの対談が実現した。 ■Aqua Timez×ReoNa対談 Q：今回、12月2日に、Aqua TimezとReoNaの2マンライブが開催されるということで、この公演はすでにソールドアウトしてるんですが、ふた組の