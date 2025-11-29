ギニアビサウ暫定大統領就任を宣言した軍のインタ将軍＝27日、ビサウ（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）は28日、西アフリカ・ギニアビサウで起きたクーデターに反発し、加盟資格を停止した。憲法秩序が回復されるまでの措置としている。西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）が既に資格停止を決めており、国際社会の圧力が強まっている。AUは声明で、軍による権力掌握は「民主主義への重大な妨害であり、強く