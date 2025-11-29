来季の契約を結んだ横浜ＤｅＮＡのビシエド（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２９日、ダヤン・ビシエド内野手（３６）と来季の契約を結んだと発表した。年俸は６０万ドル（約９３７０万円）。ビシエドは球団を通じ「またベイスターズでプレーできることをうれしく思う。シーズンを通してけがなく１００％の力を出してチームに貢献していきたい」とコメントした。昨季限りで９年間プレーした中日を退団し、メキシコリーグを経て７月に