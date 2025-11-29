◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)卓球の混合団体ワールドカップが11月30日から開幕。日本は男女のトップ選手たちが集結し、頂点を目指します。大会は各チーム男女それぞれ4人の計8人編成。ステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出。この際ステージ1で対戦したチームの結果は持ち越さ