最初にまとめ ・開催期間は12/5～25で、過去最長21日間・エリア拡大&大型遊具の登場でHAPPY！・限定グルメやサンタ撮影などイベント満載 名古屋の冬の風物詩として定着した「名古屋クリスマスマーケット」が、今年も栄・久屋大通公園にやってきます。 2025年の開催は12月5日(金)から12月25日(木)までの21日間、過去最長にスケールアップ。 会場も「エディオン久屋広場」と「エンゼル広場」の2エリアに拡