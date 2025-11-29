こんな店員がいたら、パチンコもパチスロも打っていられないかもしれない。11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」を実施。6人の美女が面接に登場したが、中でも19歳の女子大生グラドルが、自慢の迫力ボディを惜しみなく披露し、男性出演陣をデレデレさせた。【映像】美女グラドルの生脱ぎシーン2人目として登場したのは、19歳の高月りな。父は東大卒の弁護士、