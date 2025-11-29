大手航空機メーカー「エアバス」社が製造した機体に不具合が発生したことに伴い、全日空が実施している大規模な機体整備作業の影響で、庄内空港発着の羽田便は30日の2便の欠航が決まりました。欠航するのは30日午前7時15分羽田発とその折り返しの午前8時55分庄内発の2便です。29日は庄内空港発着の羽田便8便が欠航しています。