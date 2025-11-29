ÃÏµå¤ÇÀ¸Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤éÌó40²¯Ç¯¡¢ÀäÌÇ¤È¿Ê²½¡¦ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸Ì¿¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ë¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿5²ó¤Î¡ÖÂçÎÌÀäÌÇ¡×(ÄÌ¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×)¤«¤éÇ÷¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡½À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç2025Ç¯11·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü(½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¸Í÷²ñÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ªÉÔ»×µÄ¤Ê