師走が目の前に迫る中、29日は全国的に秋晴れの行楽日和となりました。秋の深まりと共に本格的な冬が近づく各地の様子をお伝えします。赤や黄色に色づいたモミジやイチョウが見られる皇居の「乾通り」では、29日から秋の一般公開が始まりました。初日の29日は午後3時の閉門までに約2万人が訪れ、紅葉や冬の桜とともに江戸城の面影を伝える堀や石垣などの景色を楽しんでいました。乾通りを訪れた人たちからは、「いろんな種類の木が