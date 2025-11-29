タレント大久保佳代子（54）が、29日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜午後1時＝関西ローカル）に出演。お気に入りの奈良旅行について明かした。この日の番組では、3人の“旅のプロ”が登場し、この秋冬におすすめの旅行プランや穴場スポット、旅費を節約できるお得なワザについて紹介。MCのブラックマヨネーズ小杉竜一（52）から「旅行はどうですか？」と聞かれると、大久保は「私、毎年奈良に来てるんですよ。ひいきにしている